Дэвид Хейл: США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом

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Соединенные Штаты остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Беларуси. Об этом говорится в заявлении заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла по итогам его встречи с президентом Беларуси.

Дэвид Хейл и Александр Лукашенко встретились 17 сентября в Минске во Дворце независимости.


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Заместитель госсекретаря объявил о готовности сторон «к обмену послами, как к следующему шагу по нормализации наших отношений».

«Соединенные Штаты остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Беларуси, где последующие поколения будут иметь процветающее будущее. Соединенные Штаты также приветствуют расширение сотрудничества с Беларусью по вопросам нераспространения, безопасности границ, экономического сотрудничества и обмена информацией в сфере общей безопасности», — говорится в заявлении Хейла.

Американский чиновник подчеркнул, что, «нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. Соединенные Штаты уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе».


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Дэвид Хейл отметил, что еще остаются вопросы, очерченные Актом о демократии в Беларуси, «которые требуют действий со стороны правительства Беларуси». По мнению американской стороны, «приближающиеся парламентские и президентские выборы представляют собой возможность для устранения обеспокоенностей, описанных в Акте о демократии в Беларуси».

«При достижении такого прогресса мы сможем обсуждать дальнейшее ослабление санкций», — отметил Хейл.

 
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Тэги: Беларусь-США Персона: Александр Лукашенко Дэвид Хейл

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