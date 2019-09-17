Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл посетил Куропаты
Находящийся в Минске с визитом заместитель госсекретаря США по политическим вопроса Дэвид Хейл 17 сентября посетил урочище Куропаты — место массовых захоронений жертв сталинских репрессий.
Дэвида Хейла сопровождала временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, а также заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы Джордж Кент.
Напомним, что сегодня по итогам встречи Хейла с президентом Беларуси было объявлено о решении двух стран восстановить диппредставительства на уровне послов.