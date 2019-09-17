Видеофакт. Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и Россией

Уже в первые часы ядерной войны, по расчетам ученых, погибнет примерно 91,5 миллион человек.

Ученые из проекта «Наука и глобальная безопасность» Принстонского университета создали модель последствий от вероятного «ограниченного» ядерного противостояния между Североатлантическим Альянсом и Россией. Видео было опубликовано на ютьюб-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера.

Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области.

По мнению ученых, за последние два года риск ядерной войны резко возрос, в том числе из-за недавнего выхода США и РФ из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).