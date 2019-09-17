Вооруженные моряки из КНДР напали на пограничников ФСБ России

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В России задержали более 80 граждан КНДР после нападения в Японском море, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.


На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

Моряки из Северной Кореи занимались браконьерством в «исключительной экономической зоне РФ». Экипаж одной из задержанных шхун совершил вооруженное нападение на пограничников ФСБ.

По информации спецслужбы, трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Временный поверенный в делах КНДР в РФ вызван в МИД России.
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Тэги: Россия-КНДР ФСБ Японское море

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