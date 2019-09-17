Лукашенко вновь призвал США к урегулированию конфликта в Украине

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Соединенные Штаты Америки могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине, заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Фото: president.gov.by

«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. «Новые идеи должны появиться, — считает Александр Лукашенко. — Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта».

О необходимости привлечения США к разрешению конфликта на Донбассе белорусский руководитель высказывался и ранее. На Мюнхенской конференции по безопасности в Минске в октябре 2018 года Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси имеется ряд предложений по урегулированию ситуации на востоке Украины.


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Однако, добавил он, Минск готов решать эту проблему, только если будет уверен в том, что «основные игроки хотят мира в общем европейском доме, что нет заинтересованных, чтобы разогревать ситуацию в Украине и сделать ее опорной точкой противостояния против России и Беларуси».

«Чтобы воплотить предложения, которые я высказал, на практике, надо их обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. Если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели», — заявил тогда Лукашенко.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: Беларусь-США США-Украина ситуация на юго-востоке Украины Персона: Дэвид Хейл Александр Лукашенко

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