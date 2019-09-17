ВВС Бельгии перехватили два российских ракетоносца

В рамках патрульной миссии НАТО истребители сопроводили два российских ракетоносца Ту-160 и два истребителя Су-27 вблизи воздушного пространства Балтики, говорится в заявлении бельгийских ВВС.

В Минобороны РФ заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Полет продолжался семь часов. В российском военном ведомстве отметили, что в ходе полета их сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.