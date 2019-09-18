«Ливерпуль» проиграл, «Аякс» победил и другие результаты Лиги чемпионов

Вечером 17 сентября прошли восемь матчей первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Наполи» дома победил «Ливерпуль» со счетом 2:0. На 83-й минуте с пенальти отличился Дрис Мертенс, а точку в противостоянии в добавленное время поставил Фернандо Льоренте.

«Зенит» сыграл на выезде вничью с «Лионом» — 1:1. Гости забили первыми: на 42-й минуте это сделал Азмун. На 51-й Депай счет сравнял с пенальти.

Дортмундская «Боруссия» и «Барселона» голов не забивали. На 57-й минуте голкипер каталонской команды Марк-Андре тер Стеген парировал удар с 11-метровой отметки в исполнении Марко Ройса.

«Зальцбург» победил «Генк» со счетом 6:2, «Валенсия» — «Челси» (1:0), «Аякс» — «Лилль» (3:0), «Ляйпциг» — «Бенфику» (2:1). Миланский «Интер» сыграл вничью с пражской «Славией» — 1:1.