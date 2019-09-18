В Нью-Йорке стартовала 74-я сессия Генассамблеи ООН

/ Мир
Просмотров: 65

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Первое заседание состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, новая сессия Генеральной ассамблеи продлится год.

Гутерреш поздравил со вступлением в должность нового президента Генассамблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде. Генсек ООН отметил, что Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса по насущным темам.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Генассамблея ООН ООН Персона: Антониу Гутерреш Тиджани Мухаммад-Банде

Другие материалы на эту тему:

«Мы в ООН больше, а не меньше». ФРГ хочет получить место в Совбезе организации

«Мы в ООН больше, а не меньше». ФРГ хочет получить место в Совбезе организации

Права человека. Минску не нужны советчики из ООН

Права человека. Минску не нужны советчики из ООН

Миру во главе ООН нужны такие люди, как Меркель

Миру во главе ООН нужны такие люди, как Меркель

Дарья Домрачева: чтобы изменить мир к лучшему, нужно начинать с себя

Дарья Домрачева: чтобы изменить мир к лучшему, нужно начинать с себя