В Нью-Йорке стартовала 74-я сессия Генассамблеи ООН

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Первое заседание состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, новая сессия Генеральной ассамблеи продлится год.

Гутерреш поздравил со вступлением в должность нового президента Генассамблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде. Генсек ООН отметил, что Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса по насущным темам.