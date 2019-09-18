Магазины обязали продавать бумажные пакеты и одноразовую посуду

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В Беларуси откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах.


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Требование касается не только магазинов, но также павильонов и автозаправок. При этом власти урезали для торговли минимальный набор пакетов и одноразовой посуды из пластика. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ № 72.

Изменения касаются также продовольственных магазинов площадью от 200 квадратных метров, в том числе гастрономов, универсамов, гипермаркетов и супермаркетов.

Постановление МАРТ вступает в силу после его официального опубликования.
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Тэги: борьба с пластиком МАРТ экология

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