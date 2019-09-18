Магазины обязали продавать бумажные пакеты и одноразовую посуду

В Беларуси откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах.

Требование касается не только магазинов, но также павильонов и автозаправок. При этом власти урезали для торговли минимальный набор пакетов и одноразовой посуды из пластика. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ № 72.

Изменения касаются также продовольственных магазинов площадью от 200 квадратных метров, в том числе гастрономов, универсамов, гипермаркетов и супермаркетов.

Постановление МАРТ вступает в силу после его официального опубликования.