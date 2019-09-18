Праздник греческой культуры пройдет в Минске 21 сентября

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Праздник «Калимера» («Здравствуйте») пройдет в Верхнем городе с 13:00 до 17:00, сообщили в управлении культуры Мингорисполкома.

Минчан и туристов научат танцевать сиртаки и готовить национальные блюда — баранину и сувлаки. Гости также посетят театрализованное представление «Эхо Эллады», экспозицию греческого художника Павла Димитриади, выставку литературы.

В Минск приедут заслуженная артистка России Ксения Георгиади, греческая певица Медея Хурсулиду, пианист и композитор Андреас Бутсикакис, бузукист Димитрис Саввидис.
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Тэги: Беларусь-Греция Верхний город праздник Персона: Медея Хурсулиду Андреас Бутсикакис

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