Праздник греческой культуры пройдет в Минске 21 сентября

Праздник «Калимера» («Здравствуйте») пройдет в Верхнем городе с 13:00 до 17:00, сообщили в управлении культуры Мингорисполкома.

Минчан и туристов научат танцевать сиртаки и готовить национальные блюда — баранину и сувлаки. Гости также посетят театрализованное представление «Эхо Эллады», экспозицию греческого художника Павла Димитриади, выставку литературы.

В Минск приедут заслуженная артистка России Ксения Георгиади, греческая певица Медея Хурсулиду, пианист и композитор Андреас Бутсикакис, бузукист Димитрис Саввидис.