Лукашенко распорядился профинансировать из бюджета достройку ферм

На завершение строительства и реконструкции молочно-товарных ферм выделят более 43 млн рублей, следует из указа № 342.

Средства выделяются в виде бюджетных кредитов областным бюджетам по ставке 3% годовых. Витебская область получит до 12,5 млн рублей, Могилевская — почти 10,5 млн, Брестская — 8,1 млн, Минская — 6,7 млн, Гродненская — 5,2 млн рублей.

Будут профинансированы работы более чем на 50 объектах холдингов «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», Минский молочный завод № 1, «Молочный Мир» и других.