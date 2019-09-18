Лукашенко распорядился профинансировать из бюджета достройку ферм

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На завершение строительства и реконструкции молочно-товарных ферм выделят более 43 млн рублей, следует из указа № 342.

Средства выделяются в виде бюджетных кредитов областным бюджетам по ставке 3% годовых. Витебская область получит до 12,5 млн рублей, Могилевская — почти 10,5 млн, Брестская — 8,1 млн, Минская — 6,7 млн, Гродненская — 5,2 млн рублей.

Будут профинансированы работы более чем на 50 объектах холдингов «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», Минский молочный завод № 1, «Молочный Мир» и других.
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Тэги: выделение средств Бабушкина крынка Савушкин продукт

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