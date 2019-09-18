Жириновский предрек Беларуси расцвет после объединения с Россией

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«Белоруссия расцветет», когда объединится с Россией в единое государство, сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

«Александр Григорьевич Лукашенко может сейчас совершить исторический шаг. Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством», — написал Жириновский в своем телеграм-канале.

«Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это», — считает российский парламентарий.


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«И никто не должен ограничивать свободу людей. Где захотят говорить по-белорусски — пожалуйста. По-украински — пожалуйста. Должны сохраниться национальные газеты, театры, школы. Но удобнее все-таки использовать общий язык», — дополнил он.

Такими рассуждениями Жириновский, известный своими проимперскими взглядами, поделился на следующий день после выхода 16 сентября резонансного материала в российской газете «Коммерсант», которая раскрыла некоторые подробности Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство ЛДПР Персона: Владимир Жириновский Город: Москва

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