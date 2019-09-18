Диетологи назвали доступный продукт с высоким содержанием омега-3

В ходе исследований установлен доступный продукт, который сможет заменить дорогие рыбу и оливковое масло.

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Ученые отмечают, что недорогим источником омега-3 являются водоросли. Именно в них содержатся противовоспалительные и антиоксидантные соединения, а также каротиноиды, витамины и незаменимые аминокислоты.