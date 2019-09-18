Диетологи назвали доступный продукт с высоким содержанием омега-3
В ходе исследований установлен доступный продукт, который сможет заменить дорогие рыбу и оливковое масло.
Ученые отмечают, что недорогим источником омега-3 являются водоросли. Именно в них содержатся противовоспалительные и антиоксидантные соединения, а также каротиноиды, витамины и незаменимые аминокислоты.
По данным экспертов, поедая водоросли, рыба и становится мощным источником омега-3. Первые исследования, касающиеся пользы водорослей, показали, что они могут быть такими же эффективными, как лосось или традиционные добавки с рыбьим жиром, пишет