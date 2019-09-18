Под Дятлово в ДТП погиб бесправник, которого в пятницу задержали пьяным за рулем

Очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на дорогах Беларуси. На этот раз черным цветом отмечен Дятловский район.

По информации региональной Госавтоинспекции, 19-летний парень, которого задерживали в минувшую пятницу за вождение в пьяном виде, рано утром ехал в сторону районного центра по трассе М-11 граница Литвы — Слоним — Бытень.

На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Травмы, полученные при аварии, оказались не совместимыми с жизнью — молодой мужчина скончался на месте.

По данным ГАИ, водительского удостоверения он никогда не имел.