Под Дятлово в ДТП погиб бесправник, которого в пятницу задержали пьяным за рулем
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Очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на дорогах Беларуси. На этот раз черным цветом отмечен Дятловский район.
По информации региональной Госавтоинспекции, 19-летний парень, которого задерживали в минувшую пятницу за вождение в пьяном виде, рано утром ехал в сторону районного центра по трассе М-11 граница Литвы — Слоним — Бытень.
На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.
Травмы, полученные при аварии, оказались не совместимыми с жизнью — молодой мужчина скончался на месте.
По данным ГАИ, водительского удостоверения он никогда не имел.