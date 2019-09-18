Завершено расследование о жестоком убийстве в Полоцке. Мужчину похоронили заживо

/ Происшествия
Просмотров: 4295

22 апреля сотрудники милиции получили сообщение о захоронении, обнаруженном во дворе частного дома в Полоцке. В ходе следствия было установлено, что в могиле находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Фото Следственного комитета

Выяснилось, что ночью 22 апреля потерпевший распивал алкоголь с тремя парнями. Возникла ссора. Гости нанесли мужчине телесные повреждения и похитили его имущество. Затем закопали его тело во дворе.

Экспертиза установила, что мужчину похоронили заживо — смерть наступила от асфиксии в результате нахождения под грунтом, а также от открытой черепно-мозговой травмы. В водоеме обнаружили и орудие преступления – лопату, которой потерпевшему наносились удары.

Действия 18-летнего и 17-летнего обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) УК РБ. Они заключены под стражу.

Третий фигурант дела, 20-летний мужчина, привлечен в качестве обвиняемого на территории РФ за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об экстрадиции.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: жестокое убийство похоронили заживо Персона: Оксана Лазько Город: Полоцк

Другие материалы на эту тему:

Три жительницы Добруша по пьяни забили до смерти подругу

Три жительницы Добруша по пьяни забили до смерти подругу

«Считал ее своей собственностью». Минчанина судят за жестокое убийство любимой

«Считал ее своей собственностью». Минчанина судят за жестокое убийство любимой

«Пока дышал, тянулся за рюмкой». В Узде трех местных судят за жестокое убийство

«Пока дышал, тянулся за рюмкой». В Узде трех местных судят за жестокое убийство