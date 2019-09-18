Завершено расследование о жестоком убийстве в Полоцке. Мужчину похоронили заживо

22 апреля сотрудники милиции получили сообщение о захоронении, обнаруженном во дворе частного дома в Полоцке. В ходе следствия было установлено, что в могиле находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Фото Следственного комитета

Выяснилось, что ночью 22 апреля потерпевший распивал алкоголь с тремя парнями. Возникла ссора. Гости нанесли мужчине телесные повреждения и похитили его имущество. Затем закопали его тело во дворе.

Экспертиза установила, что мужчину похоронили заживо — смерть наступила от асфиксии в результате нахождения под грунтом, а также от открытой черепно-мозговой травмы. В водоеме обнаружили и орудие преступления – лопату, которой потерпевшему наносились удары.

Действия 18-летнего и 17-летнего обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) УК РБ. Они заключены под стражу.

Третий фигурант дела, 20-летний мужчина, привлечен в качестве обвиняемого на территории РФ за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об экстрадиции.