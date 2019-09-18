Видеофакт. Под Добрушем фура вылетела в мелиоративный канал — на помощь пришла ГАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Добрушского района пришли на помощь водителю груженой фуры, который вылетел с трассы в мелиоративный канал.

ДТП произошло ночью на трассе М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин.

Причиной происшествия стала косуля, выбежавшая на дорогу, чтобы ее не сбить, водитель начал резко тормозить — большегруз занесло и отбросило в канал.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ «организовали прибытие двух мощных тракторов для вытягивания грузового транспортного средства, общий вес которого вместе с грузом составлял 35 тон».

Однако увязшая в канаве фура не поддалась. Тогда на помощь был направлен погрузчик, который разгрузил полуприцеп автомобиля. И только после этого автомобиль удалось вытянуть на дорогу.