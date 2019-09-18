В Бресте на «битве за золото» ожидается аншлаг

За неделю до перенесенного поединка 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Динамо-Брест» — БАТЭ в кассах осталось чуть более полутысячи билетов.

Фото ФК БАТЭ

Этот поединок должен был пройти 18 августа, однако, из-за участия в тот момент борисовчан в еврокубках, БФФ пошла на встречу многолетнему чемпиону страны и перенесла встречу на сентябрь. Тренер брестчан был категорически против переноса матча на осень.

Игра, которую уже некоторые специалисты назвали «битвой за золото», пройдет на берегах Буга 25 сентября (начало в 20:45).

На данный момент из 10,1 тысячи мест остаются свободными всего чуть более полутысячи билетов (цена от 2,5 до 10 рублей).

Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом: