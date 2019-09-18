В Бресте на «битве за золото» ожидается аншлаг

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За неделю до перенесенного поединка 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Динамо-Брест» — БАТЭ в кассах осталось чуть более полутысячи билетов.

Фото ФК БАТЭ

Этот поединок должен был пройти 18 августа, однако, из-за участия в тот момент борисовчан в еврокубках, БФФ пошла на встречу многолетнему чемпиону страны и перенесла встречу на сентябрь. Тренер брестчан был категорически против переноса матча на осень.

Игра, которую уже некоторые специалисты назвали «битвой за золото», пройдет на берегах Буга 25 сентября (начало в 20:45).

На данный момент из 10,1 тысячи мест остаются свободными всего чуть более полутысячи билетов (цена от 2,5 до 10 рублей).

Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Бр) — 51 очко (после 20 игр);
  2. БАТЭ — 46 (19);
  3. Шахтер — 46 (19);
  4. Динамо (Мн) — 40 (20);
  5. Торпедо-БелАЗ — 35 (21);
  6. Ислочь — 34 (21);
  7. Городея — 30 (20);
  8. Слуцк — 26 (21);
  9. Славия — 23 (19);
  10. Неман — 23 (21);
  11. Витебск — 21 (20);
  12. Минск — 20 (21);
  13. Гомель — 15 (20);
  14. Энергетик-БГУ — 16 (21);
  15. Дняпро — 16 (20);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (20).
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Тэги: футбол-Беларусь Город: Брест

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