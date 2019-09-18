В Бресте на «битве за золото» ожидается аншлаг
За неделю до перенесенного поединка 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Динамо-Брест» — БАТЭ в кассах осталось чуть более полутысячи билетов.
Этот поединок должен был пройти 18 августа, однако, из-за участия в тот момент борисовчан в еврокубках, БФФ пошла на встречу многолетнему чемпиону страны и перенесла встречу на сентябрь. Тренер брестчан был категорически против переноса матча на осень.
Игра, которую уже некоторые специалисты назвали «битвой за золото», пройдет на берегах Буга 25 сентября (начало в 20:45).
На данный момент из 10,1 тысячи мест остаются свободными всего чуть более полутысячи билетов (цена от 2,5 до 10 рублей).
Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом:
- Динамо (Бр) — 51 очко (после 20 игр);
- БАТЭ — 46 (19);
- Шахтер — 46 (19);
- Динамо (Мн) — 40 (20);
- Торпедо-БелАЗ — 35 (21);
- Ислочь — 34 (21);
- Городея — 30 (20);
- Слуцк — 26 (21);
- Славия — 23 (19);
- Неман — 23 (21);
- Витебск — 21 (20);
- Минск — 20 (21);
- Гомель — 15 (20);
- Энергетик-БГУ — 16 (21);
- Дняпро — 16 (20);
- Торпедо (Мн) — 6 (20).