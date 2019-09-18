Минфин: разработка единого Налогового кодекса Союзного государства будет вестись с учетом интересов Беларуси

При работе над проектом единого Налогового кодекса Союзного государства будут учтены интересы Беларуси, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Фото пресс-службы Министерства финансов

«Проект документа прорабатывается совместно с белоруской стороной», — ответил Ермолович на просьбу прокомментировать опасения экспертов относительно соблюдения интересов Беларуси при работе над данным документом, сообщает БелаПАН .

«Давайте не будем гадать на кофейной гуще, а дождемся проекта документа. Если он появится», — дополнил министр. По его словам, для работы над проектом единого Налогового кодекса Союзного государства в Беларуси будет создана комиссия, в состав которой войдут и представители бизнеса.

Глава Минфина сообщил, что рабочая группа пока не создана, поэтому прорабатывается вопрос кандидатур. «Рабочая группа определит, что это за документ, что в него будет входить, какие нормы должен он зафиксировать, и после этого будет понятно, что это за Налоговый кодекс и когда его принимать», — подытожил Ермолович.

16 сентября российская газета «Коммерсантъ» раскрыла некоторые подробности Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства. Самым важным пунктом проекта, по мнению российского издания, является объединение налоговых систем. Предполагается, что к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс. При этом сказать, с какого года он вступит в силу, невозможно.

Конкретные шаги должна быть прописаны в дорожных картах. Их должны разработать к 1 ноября, а подписать весь пакет документов президенты Беларуси и России планировали в декабре этого года — к 20-летию Союзного государства.