Частные компании не планируют значительно повышать зарплату работникам

В ближайший год подавляющее большинство малых и средних частных компаний не намерены значительно повышать в реальном выражении расходы на оплату труда работников.

Планы представителей частного бизнеса отражены в опросе, Исследовательского центра ИПМ, который был проведен по заказу центра компанией MIA Research в июле-августе 2019 года, в нем приняли участие представители 401 малой и средней частной компании.

В ходе опроса представители 185 частных компаний сообщили, что за последний год зарплаты работникам не меняли, представители 99 компаний сообщили, что за последние 12 месяцев средняя зарплата на предприятии увеличилась на 1-5%. Представители 57 компаний сообщили, что подняли зарплату работникам за последний год на 5-10%. О том, что зарплата выросла более чем на 10%, сообщили представители 36 компаний, 5 участников опроса не стали отвечать на этот вопрос.

Представители 198 компаний сообщили, что в ближайшие 12 месяцев не планируют менять оплату своим работникам, представители 116 компаний заявили о планах поднять зарплату на 1-5%. Таким образом, почти 80% участников опроса заявили о том, что не намерены повышать зарплату работникам в ближайший год либо планируют это сделать в пределах уровня инфляции.

Лишь около 18% частных компаний, участвовавших в опросе, заявили, что собираются поднять зарплату своим работникам более чем на 5%.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в июле составила 1.128,5 рубля. При этом реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018-го увеличилась на 8,8%.

Выступая в апреле с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже достигнут уровень средней зарплаты в районе 500 долларов в эквиваленте, и дал понять, что пока государство не ставит задач по ее дальнейшему увеличению.

«Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов при той социальной корзине, социальной защищенности, которая существует в стране. Абсолютно неплохо. Но это уже задача не только государства, не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий», — подчеркнул Лукашенко.

При этом следует отметить, что в ближайший год, накануне парламентских и президентских выборов, в Беларуси принято решение о повышении зарплат бюджетникам.

Так, до конца этого года дополнительно на оплату труда бюджетников государство направит 300 млн рублей. В 2020 году, согласно проекту бюджета, расходы консолидированного бюджета на оплату труда бюджетников превысят 10 млрд рублей и вырастут по сравнению с 2019-м на 1,4 млрд рублей.