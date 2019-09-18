В Беларуси могут запретить звуковую рекламу в общественном транспорте

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Звуковая реклама в общественном транспорте будет запрещена в случае принятия поправок в законодательство о рекламной деятельности.

Заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов отметил, что пакет поправок достаточно объемный, передает агентство «Минск-Новости».


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Звуковая реклама в транспорте, как показало обсуждение законопроекта, вызывает наибольшее раздражение белорусов. Еще 28 января в Минтранс и Министерство антимонопольного регулирования и торговли граждане направили петицию, созданную на сайте «Удобный город».

Помимо запрета на звуковую рекламу в общественном транспорте предполагается также запрет рекламодателям или распространителям на доставку рекламных буклетов в почтовые ящики.

Распространять рекламу посредством сотовой или стационарной телефонной связи, а также по электронной почте можно будет только с согласия абонента или адресата.
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Тэги: закон о рекламе реклама звуковая реклама общественный транспорт

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