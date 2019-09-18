СК завершил расследование дела об избиении доставщика пиццы в Минске

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Уголовное дело об избиении 21-летнего водителя Daewoo Matiz 33-летним водителем Porsche Cayenne передали прокурору для направления в суд.

По сообщению СК, конфликт между мужчинами произошел вечером 12 июля на улице Орловской. Остановившись на перекрестке, водитель Porsche через открытое окно нанес не менее трех ударов руками и не менее пяти ударов бейсбольной битой по голове и телу доставщика пиццы, после чего уехал.

Хулиган признал свою вину.
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Тэги: доставщик пиццы избиение курьер ул. Орловская Город: Минск

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