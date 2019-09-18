ЕС выделит 18 млн евро на развитие регионов Беларуси

ЕС планирует реализовать в Беларуси новую программу в области регионального развития и поддержки местных инициатив. Об этом сообщил руководитель отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Беларуси Беренд де Гроот 18 сентября на встрече с председателем постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александром Попковым.

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По словам Беренда де Гроота, подготовка программы ведется совместно с Минэкономики Беларуси. Она будет направлена на содействие комплексному развитию регионов за счет использования их конкурентных преимуществ, сообщает БелаПАН .

Запуск программы в Гомельской, Могилевской и Витебской областях запланирован на 2020 год. Объем финансирования оценивается более, чем в 18 млн евро.

Беренд де Гроот отметил, что сотрудничество ЕС и Беларуси эффективно развивается в различных направлениях — энергетика и энергоэффективность, охрана окружающей среды, образование, здравоохранение. Однако, по его словам, пришло время выхода на более высокий уровень взаимодействия в сфере экономического развития.

Александр Попков отметил, что Беларусь рассчитывает на совместную работу, которая принесла бы практический результат и помогла в решении многих региональных вопросов в сфере экологии, социальной тематики, экономики.

Он напомнил, что по поручению Александра Лукашенко в Беларуси готовится концепция развития местного самоуправления. «В основу мы закладываем Европейскую хартию местного самоуправления, но с учетом наших особенностей. С этой целью сейчас изучаем практику Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши», — сказал Попков.