В Кремле потребовали от суда смягчить приговор Павлу Устинову
Сотрудники администрации президента пообещали, что приговор актеру смягчат на основании видео, которому суд первой инстанции не стал давать оценку.
По словам одного из собеседников телеканала
«С Устиновым все будет хорошо, а вот с судебной системой беда», — передает «Дождь» слова источника.
Во время судебного процесса судья Алексей Криворучко отсмотрел видео задержания Устинова, но в итоге не стал давать ему оценку в приговоре из-за того, что следователь нашел ролик в интернете «непроцессуальным путем». Защита просила приобщить к материалам дела два видео задержания актера, но Криворучко отказался, сославшись на то, что это записи одного и того же события.
В итоге Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии.