В Кремле потребовали от суда смягчить приговор Павлу Устинову

​Сотрудники администрации президента пообещали, что приговор актеру смягчат на основании видео, которому суд первой инстанции не стал давать оценку.

По словам одного из собеседников телеканала «Дождь» , в роликах «точно видно, что плечо росгвардейца было вывихнуто по неосторожности».

«С Устиновым все будет хорошо, а вот с судебной системой беда», — передает «Дождь» слова источника.

Во время судебного процесса судья Алексей Криворучко отсмотрел видео задержания Устинова, но в итоге не стал давать ему оценку в приговоре из-за того, что следователь нашел ролик в интернете «непроцессуальным путем». Защита просила приобщить к материалам дела два видео задержания актера, но Криворучко отказался, сославшись на то, что это записи одного и того же события.

В итоге Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии.