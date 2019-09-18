Россия отказалась провести нормандский саммит 17 сентября
Главы Украины, Германии и Франции были готовы к встрече, но Россия отказала «по техническим причинам».
«Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться [в нормандском формате], и эта встреча должна была состояться вчера [17 сентября]. К сожалению, РФ в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает
По словам главы МИД Украины, работа над согласованием даты встречи лидеров нормандской четверки продолжается. В ближайшее время он обсудит этот вопрос с министром иностранных дел Германии.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться до конца сентября.
В Кремле ответили, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в октябре в рамках нормандского формата.
Позже стало известно, что встречу лидеров нормандской четверки отложили, потому что Россия «не может» принять в ней участие.
|Нормандская четверка, или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.