Словацкий инвестор вкладывает 20 млн евро в убыточные хозяйства Беларуси

Словацкая компания инвестирует порядка 20 млн евро в создание совместного сельскохозяйственного предприятия в Беларуси. Об этом 18 сентября заявил посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш.

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Йозеф Мигаш сообщил, что инвестиции пойдут на покупку хозяйств, погашение долгов и создание инновационной технологической базы, чтобы «эти хозяйства по-новому заработали». Совместное предприятие в сфере растениеводства и животноводства будет создано в Брестской и Гродненской областях. Площадь составит 30—60 тысяч гектаров, сообщает БелаПАН .

По словам дипломата, в случае успешной реализации проект станет самой большой словацкой инвестицией в Беларусь.

Йозеф Мигаш также отметил, что проект сейчас согласуется на уровне вице-премьера Беларуси и руководителей областей.

«Честно скажу, непростые переговоры, потому что такого объема инвестирования в сельское хозяйство еще не было в Беларуси, а когда такие деньги и такие угодья, все надо взвесить, подумать, составить бизнес-планы. Мы прекрасно понимаем и условия Беларуси — сохранение трудового коллектива, занятие именно сельским хозяйством. Словацкая сторона готова выполнить эти требования. Я надеюсь, что если это удастся, то проект уже начнет реализовываться весной будущего года», — заключил посол.