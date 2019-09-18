Роберт О’Брайен сменил Болтона на посту советника Трампа по нацбезопасности

Дональд Трамп решил назначить на пост советника по нацбезопасности Роберта О’Брайена. Об этом президент США сообщил в своем твиттере.

«Я долго и успешно работал с Робертом. Он отлично справится», — написал Трамп.

Роберт О’Брайен занимал должность спецпредставителя президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте.

Трамп уволил Джона Болтона вскоре после его визита в Минск. На его место рассматривались пять кандидатур.