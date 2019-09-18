Белорусского велогонщика Александра Песецкого два дня продержали в испанской полиции

Это случилось после после рейда полиции на базу его команды Kuota-Construcciones Paulino.

По итогам антидопингового рейда были задержаны все представители команды, находившиеся на базе: четыре гонщика и два менеджера. Как отмечает El Comercio , спортсмен, у которого нашли запрещенные вещества, не был дома. В операции принимал участие Интерпол.

Все гонщики и менеджеры были отпущены после допроса. Найден ли гонщик, хранивший допинг, не сообщаетcя.

Задержания прошли накануне решающих гонок испанского кубка, в котором Kuota-Construcciones Paulino ведет борьбу за победу в общем зачете. Александр Песецкий является одним из лидеров команды.