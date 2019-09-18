Автоперевозчик Lux Express из Эстонии открыл дочернюю компанию в Беларуси

Эстонский автоперевозчик Lux Express открыл в Беларуси дочернюю компанию Lux Express Lines. В ближайший год она будет выполнять местные заказные перевозки, а потом планирует организовать регулярные пассажирские международные маршруты, сообщил член правления Lux Express Group Реммель Райт.

Фото zaidimas.luxexpress.eu

Первым из международных маршрутов может стать рейс Минск — Санкт-Петербург — Хельсинки, сообщает БелаПАН.

Автобусы Lux Express в сотрудничестве с «Минсктрансом» ездят между Минском и городами Прибалтики с 2012 года. Ежедневно по маршруту Минск — Паневежис — Рига выполняется четыре рейса — два в одну сторону и два в другую. «С 2012 года услугами этого маршрута воспользовались почти 250 тысяч человек. Это примерно 55 тысяч пассажиров ежегодно», — отметил Райт.

С помощью эстонского перевозчика можно попасть в Таллинн и скандинавские страны, совершив пересадку в Риге.

Реммель Райт заметил, что за 2018 год пассажиропоток по маршруту Рига — Паневежис — Минск вырос на 12%. Треть пассажиров регулярных рейсов Lux Express в Беларусь составляют белорусы, еще треть — латыши и оставшаяся часть — граждане Эстонии, Финляндии и других стран. Средняя загрузка автобусов — более 60%. Билеты из Минска до Риги стоят от 10 до 22 евро в зависимости от сезона, наличия акций и глубины продаж. Около 70% белорусов покупают билеты на автобус через интернет.

Предстоящий чемпионат мира по хоккею в 2021 году в Минске и Риге, по мнению представителя Lux Express Group, увеличит пассажирооборот вдвое. «В перспективе, если мы добавим к уже имеющимся рейсам из Минска в Ригу и обратно еще один автобус, количество пассажиров вырастет на треть», — отметил он.

Перевозчик Lux Express Group представлен 25 маршрутами в семи странах: Эстонии, России, Финляндии, Латвии, Литве, Польше и теперь в Беларуси. В день выполняется около 250 рейсов. За 2018 год было перевезено более 3 млн пассажиров.