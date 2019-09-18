Лукашенко продлил действие программы семейного капитала

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Согласно указу Александра Лукашенко № 345, который он подписал сегодня, продлены программы семейного капитала с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с «расширением направлений его досрочного использования, исходя из интересов многодетных семей».

Формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях, с базовым размером на 1 января 2020 года 22,5 тысячи рублей. При этом для сохранения покупательной способности размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

Документом также предусмотрено, что право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

Порядок и конкретные цели использования средств семейного капитала, а также порядок и условия их досрочного использования устанавливаются Советом министров.

Данные средства будут размещаться во вклады (депозиты) «Семейный капитал» в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Напомним, 19 февраля на совещании с представителями заинтересованных ведомств Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть систему поддержки семьи и выработать действенные меры по увеличению рождаемости.

«Ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость», — сказал он.

Поэтому, по его мнению, надо разобраться в системе поддержки семьи и, возможно, перераспределить средства.
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Тэги: семейный капитал Персона: Александр Лукашенко

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