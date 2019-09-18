Лидеру ОГП вынесли предупреждение

Исполняющему обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николаю Козлову вынесено предупреждение за размещение агитационных материалов во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в депутаты. Такое решение приняла 18 сентября окружная избирательная комиссия.

16 сентября в Минске возле ГУМа прошел пикет памяти похищенных 20 лет назад политика Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского. Инициатором акции выступила Объединенная гражданская партия.

Мероприятие прошло в рамках пикетов по сбору подписей для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты представителей Козлова, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Василия Жорова, активиста оргкомитета по созданию партии «Белорусская Христианская демократия» Петра Поправко и активиста оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергея Спарыша. Всего на пикете присутствовало полтора десятка человек.

«Мне вынесли предупреждение за этот пикет, где кроме сбора подписей, мы повесили баннер «20 лет — мы помним», — сказал БелаПАН Козлов. — 16 сентября была годовщина похищения Виктора Гончара, члена ОГП. Естественно, я вспомнил об этом на пикете. Как бывший сотрудник угрозыска, я уверен, что следствие располагает достаточными сведениями, чтобы найти и наказать виновных».

По словам Козлова, члены окружной комиссии посчитали баннер «20 лет — мы помним» агитационным материалом.

«Они считают, что кроме биографии и фото выдвиженца в кандидаты, мы ничего не можем больше показать, — сказал Козлов. — Это выхолащивание кампании, попытка сделать ее безликой, неинтересной и никому не нужной. Это абсурд, потому что человек, который ставит подпись, должен понимать, за кого ее ставит».

Козлов намерен обжаловать предупреждение, а также проинформировать о случившемся наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.