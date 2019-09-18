Власти Баварии настаивают на усилении границы

Глава полицейского ведомства федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн настаивает на усилении контроля на границе между Германией и Австрией.

Свою позицию он объясняет причинами миграции и политики безопасности. Кроме этого, глава земельного МВД заявляет, что «внешние границы ЕС все еще недостаточно защищены».

Херрманн отметил, что федеральная полиция в 2018-м отказала во въезде на границе с Австрией более шести тысячам человек, которые хотели незаконно въехать в Германию.