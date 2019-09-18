Власти Баварии настаивают на усилении границы

/ Новости Германии
Просмотров: 146

Глава полицейского ведомства федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн настаивает на усилении контроля на границе между Германией и Австрией.

Свою позицию он объясняет причинами миграции и политики безопасности. Кроме этого, глава земельного МВД заявляет, что «внешние границы ЕС все еще недостаточно защищены».

Херрманн отметил, что федеральная полиция в 2018-м отказала во въезде на границе с Австрией более шести тысячам человек, которые хотели незаконно въехать в Германию.

Чиновник утверждает, что если не усилить контроль, то нелегальным мигрантам станет проще попасть в ФРГ, пишет rusverlag.de.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Германия Бавария нелегальные мигранты Персона: Йоахим Херрманн

Другие материалы на эту тему:

«После аннексии Крыма аншлюс Беларуси станет новым триумфом Путина»

«После аннексии Крыма аншлюс Беларуси станет новым триумфом Путина»

Какие угрозы несут смартфоны и другие гаджеты

Какие угрозы несут смартфоны и другие гаджеты

Что происходит со здоровьем Ангелы Меркель?

Что происходит со здоровьем Ангелы Меркель?

Статс-секретарь МВД Германии раскритиковал Беларусь

Статс-секретарь МВД Германии раскритиковал Беларусь