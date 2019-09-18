Лукашенко издал специальный указ по интернету

Александр Лукашенко 18 сентября подписал указ № 350 «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет». Как сообщает пресс-служба президента, документ направлен на дальнейшее развитие в стране информационно-коммуникационных технологий.

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Указом закрепляется норма о направлении денежных средств, вырученных на аукционе от продажи доменных имен, на благотворительные счета учреждений, где проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с особенностями психофизического развития.

В документе уточняются полномочия ОАЦ по осуществлению функций национального центра реагирования на компьютерные инциденты (кибератаки), что является важным элементом общегосударственной системы безопасности, отмечается в сообщении.

Также предоставляется возможность государственным органам, судам и нотариусам для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций получать от ОАЦ сведения о персональных данных владельцев доменного имени.

Министерство связи и информатизации наделяется правом осуществлять функции заказчика и организатора работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента сети Интернет в информационной системе ЕАЭС.

Для гармонизации законодательства вносятся корректировки в некоторые указы, направленные на упрощение административной процедуры согласования вновь создаваемых и реконструируемых оптоволоконных линий связи, ужесточение требований к поставщику интернет-услуг в части повышения защищенности государственных органов и государственных организаций при использовании интернета.