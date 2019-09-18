Сайдик напомнил сторонам конфликта на Донбассе об ответственности за нарушения режима прекращения огня
По оценкам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе в некоторые дни резко возрастало.
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которые прошли 18 сентября в Минске, напомнил о «политической ответственности и призываю соблюдать принятые ими обязательства».
При этом Сайдик отметил, что действующее с 21 июля перемирие стало самым продолжительным за все время. Также он отметил прогресс по подготовке ремонта моста в Станице Луганской.
По его словам, рабочая группа по безопасности обсуждала разведение сил в Золотом и Петровском.
«Надеюсь, что стороны в скором времени придут к консенсусу, потому что их позиции близки друг к другу», — сказал Сайдик.
Группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение обмена удерживаемыми и восстановления моста в Станице Луганской, а экономическая рабочая группа уделила внимание вопросам восстановления водоснабжения и выплат пенсий.
Следующее заседание ТКГ произойдет 1 октября.
7 сентября Украина и Россия обменялась пленными и заключенными в формате «35 на 35».