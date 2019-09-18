«Штадлер» дорожит контрактом с Минским метрополитеном

Заказ Минского метрополитена является очень важным для предприятия «Штадлер Минск», заявил владелец компании «Штадлер Рейл Групп» Петер Шпулер.

«Мы гордимся, что у нас есть первые поезда метро, которые поставим в ближайшее время, — сказал он на встрече с первым вице-премьером Александром Турчиным. — Отрадно, что их не только произвели, но и разработали в Беларуси. Метро — важное направление для нас. Мы видим перспективы в поставках вагонов на рынок СНГ и Центральной Европы».

По его словам, особенность новых составов – в автоматическом управлении.

«Это необычная технология даже для Западной Европы. В конце ноября мы готовы продемонстрировать эти возможности на практике на второй линии метро в Минске», — отметил Шпулер.

В ходе встречи обсуждались как уже реализующиеся в Беларуси проекты компании, так и те, которые еще планируется реализовать.

«Один из важных для меня вопросов — проведение в ноябре масштабного белорусско-швейцарского делового форума. С учетом достаточно интенсивного развития двусторонних отношений я придаю очень большое значение этому мероприятию и хочу просить вас о поддержке в его проведении», — сказал белорусский чиновник.

В свою очередь Шпулер отметил, что одним из важных проектов, которые «Штадлер Минск» реализует в Беларуси, является производство поездов для метрополитена Минска. Завод «Штадлер Минск» был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп», которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава, отмечается в сообщении пресс-службы.

Компания имеет филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.