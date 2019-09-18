Все главы городов и районов Крыма подали в отставку

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Все главы администраций городов и районов Крыма написали в местные советы заявления об отставке.

Фото со страницы Сергея Аксенова в соцсети

Как сообщил руководитель аннексированной республики Сергей Аксенов, это решение связано с «необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах».

«В скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети.
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Тэги: аннексия Крыма Персона: Сергей Аксенов

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