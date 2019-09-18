Все главы городов и районов Крыма подали в отставку

Все главы администраций городов и районов Крыма написали в местные советы заявления об отставке.

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Как сообщил руководитель аннексированной республики Сергей Аксенов, это решение связано с «необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах».