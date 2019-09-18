«Динамо-Минск» в овертайме одолело «Амур»

Под сводами «Минск-Арены» прошел очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Минское «Динамо» принимало «Амур» и минимально победило — 1:0.

Викторию за три секунды до завершения овертайма «зубрам» принес точный бросок Марка-Андре Граньяни.

До конца сентября белорусская команда проведет четыре матча (один дома и три в гостях). Вот, кто будет у них в соперниках:

21.09. — «Йокерит»;

24.09. — «Торпедо»;

26.09. — «Северсталь»;

28.09. — «Нефтехимик».

Вот результаты всех семи матчей минчан в этом сезоне:

02.09. «Нефтехимик — 2:4;

04.09. «Динамо» (М) — 2:3;

06.09. «Сочи» — 4:5;

08.09. «Спартак» — 5:4;

12.09. «Сибирь» — 2:3;

15.09. «Металлург» (Мг) — 3:2;

18.09. «Амур» — 1:0 ОТ.