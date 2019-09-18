«Динамо-Минск» в овертайме одолело «Амур»
Под сводами «Минск-Арены» прошел очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Минское «Динамо» принимало «Амур» и минимально победило — 1:0.
Викторию за три секунды до завершения овертайма «зубрам» принес точный бросок Марка-Андре Граньяни.
До конца сентября белорусская команда проведет четыре матча (один дома и три в гостях). Вот, кто будет у них в соперниках:
- 21.09. — «Йокерит»;
- 24.09. — «Торпедо»;
- 26.09. — «Северсталь»;
- 28.09. — «Нефтехимик».
Вот результаты всех семи матчей минчан в этом сезоне:
02.09. «Нефтехимик — 2:4;
04.09. «Динамо» (М) — 2:3;
06.09. «Сочи» — 4:5;
08.09. «Спартак» — 5:4;
12.09. «Сибирь» — 2:3;
15.09. «Металлург» (Мг) — 3:2;
18.09. «Амур» — 1:0 ОТ.