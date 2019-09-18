Лига чемпионов. «Тоттенхэм» не удержал гостевую победу в Пирее, ничья и в матче в Брюгге

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Первые два поединка сегодняшнего игрового дня Лиги чемпионов УЕФА не принесли ни одной из команд три очка.

Фото из официального микроблога «Тоттенхэм Хотспура»

В Бельгии «Брюгге» и «Галатасарай» (группа А) так не подобрали ключи к воротам друг друга — 0:0.

А вот «Олимпиакос» и «Тоттенхэм» (группа В) порадовали болельщиков забитыми мячами — 2:2 (Каштелу, 44, Вальбуэна, 54; Кейн, 26-пен., Моура, 30).

Сегодня также пройдут матчи (начало в 22:00):

Группа А

  • ПСЖ —  «Реал».

Группа B

  • «Бавария» — «Црвена Звезда».

Группа C

  • «Шахтер» — «Манчестер Сити»;
  • «Динамо-Загреб» — «Аталанта».

Группа D

  • «Атлетико» — «Ювентус»;
  • «Байер» — «Локомотив».
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Тэги: Лига чемпионов

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