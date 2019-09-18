Лига чемпионов. «Тоттенхэм» не удержал гостевую победу в Пирее, ничья и в матче в Брюгге
Первые два поединка сегодняшнего игрового дня Лиги чемпионов УЕФА не принесли ни одной из команд три очка.
В Бельгии «Брюгге» и «Галатасарай» (группа А) так не подобрали ключи к воротам друг друга — 0:0.
А вот «Олимпиакос» и «Тоттенхэм» (группа В) порадовали болельщиков забитыми мячами — 2:2 (Каштелу, 44, Вальбуэна, 54; Кейн, 26-пен., Моура, 30).
Сегодня также пройдут матчи (начало в 22:00):
Группа А
- ПСЖ — «Реал».
Группа B
- «Бавария» — «Црвена Звезда».
Группа C
- «Шахтер» — «Манчестер Сити»;
- «Динамо-Загреб» — «Аталанта».
Группа D
- «Атлетико» — «Ювентус»;
- «Байер» — «Локомотив».