Лига чемпионов. «Тоттенхэм» не удержал гостевую победу в Пирее, ничья и в матче в Брюгге

Первые два поединка сегодняшнего игрового дня Лиги чемпионов УЕФА не принесли ни одной из команд три очка.

Фото из официального микроблога «Тоттенхэм Хотспура»

В Бельгии «Брюгге» и «Галатасарай» (группа А) так не подобрали ключи к воротам друг друга — 0:0.

А вот «Олимпиакос» и «Тоттенхэм» (группа В) порадовали болельщиков забитыми мячами — 2:2 (Каштелу, 44, Вальбуэна, 54; Кейн, 26-пен., Моура, 30).

Сегодня также пройдут матчи (начало в 22:00):

Группа А

ПСЖ — «Реал».

Группа B

«Бавария» — «Црвена Звезда».

Группа C

«Шахтер» — «Манчестер Сити»;

«Динамо-Загреб» — «Аталанта».

Группа D