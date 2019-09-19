«Шахтер» проиграл, «Локомотив» победил и другие результаты Лиги чемпионов

Вечером 18 сентября завершились очередные восемь матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

ПСЖ со счетом 3:0 победил в Париже мадридский «Реал»: на 15-й и 34-й минутах дубль оформил Анхель Ди Мария, в дополнительное время отличился Менье.

«Ювентус» на выезде вел у мадридского «Атлетико» (на 49-й забил Куадрадо, на 66-й — Матюиди), но хозяева счет сравняли: Савич отличился на 71-й минуте, Эктор Эррера — на 91-й.

Московский «Локомотив» победил «Байер» — 2:1, «Бавария» — «Црвену Звезду» (3:0), «Манчестер Сити» — донецкий «Шахтер» (3:0), загребское «Динамо» — «Аталанту» (4:0).

«Брюгге» сыграл вничью с «Галатасараем» (0:0), «Олимпиакос» — с «Тоттенхэмом» (2:2).