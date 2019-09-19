Уволенный Джон Болтон назвал главные ошибки главы США
Экс-советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности подверг резкой критике проводимую президентом внешнюю политику.
Болтон не скрывал своих разногласий с Трампом, сообщает издание
Кроме того, Болтон высказал мнение, что любые переговоры с КНДР и Ираном были обречены на провал. По его словам, эти страны лишь хотят вести переговоры об освобождении от санкций для поддержки своей экономики.
Трамп уволил Болтона 10 сентября после более полутора лет его работы на этом посту. Американский президент раскритиковал советника за его позицию по Венесуэле и КНДР.