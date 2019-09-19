Уволенный Джон Болтон назвал главные ошибки главы США

Экс-советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности подверг резкой критике проводимую президентом внешнюю политику.

Болтон не скрывал своих разногласий с Трампом, сообщает издание Politico . В частности, его возмутило решение Трампа пригласить лидеров афганского движения Талибан в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде. По его словам, это проявление неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Кроме того, Болтон высказал мнение, что любые переговоры с КНДР и Ираном были обречены на провал. По его словам, эти страны лишь хотят вести переговоры об освобождении от санкций для поддержки своей экономики.

Трамп уволил Болтона 10 сентября после более полутора лет его работы на этом посту. Американский президент раскритиковал советника за его позицию по Венесуэле и КНДР.