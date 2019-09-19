Инспекция МНС назвала крупнейших налогоплательщиков Минска

По словам специалистов, за январь–август 2019 года в казну поступило 8,7 млрд рублей. Около трети этой суммы обеспечили десять организаций.

По итогам работы за восемь месяцев в десятку крупных плательщиков Минска вошли:

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,

Белорусская нефтяная компания,

РУП «Минскэнерго»,

ООО «Табак-инвест»,

МТС,

Минский завод виноградных вин,

ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»,

А1

ОАО «Минск Кристалл»,

ООО «Евроторг».

В настоящий момент в городе осуществляют деятельность 58,3 тыс. организаций и 77,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов являются 262,3 тыс. граждан.