Инспекция МНС назвала крупнейших налогоплательщиков Минска
По словам специалистов, за январь–август 2019 года в казну поступило 8,7 млрд рублей. Около трети этой суммы обеспечили десять организаций.
По итогам работы за восемь месяцев в десятку крупных плательщиков Минска вошли:
- ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
- Белорусская нефтяная компания,
- РУП «Минскэнерго»,
- ООО «Табак-инвест»,
- МТС,
- Минский завод виноградных вин,
- ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»,
- А1
- ОАО «Минск Кристалл»,
- ООО «Евроторг».
В настоящий момент в городе осуществляют деятельность 58,3 тыс. организаций и 77,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов являются 262,3 тыс. граждан.