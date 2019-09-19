Инспекция МНС назвала крупнейших налогоплательщиков Минска

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По словам специалистов, за январь–август 2019 года в казну поступило 8,7 млрд рублей. Около трети этой суммы обеспечили десять организаций.

По итогам работы за восемь месяцев в десятку крупных плательщиков Минска вошли:

  • ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
  • Белорусская нефтяная компания,
  • РУП «Минскэнерго»,
  • ООО «Табак-инвест»,
  • МТС,
  • Минский завод виноградных вин,
  • ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»,
  • А1
  • ОАО «Минск Кристалл»,
  • ООО «Евроторг».

В настоящий момент в городе осуществляют деятельность 58,3 тыс. организаций и 77,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов являются 262,3 тыс. граждан.
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Тэги: налогоплательщики Газпром трансгаз Беларусь БНК Минскэнерго Город: Минск

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