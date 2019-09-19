На минчанина завели уголовное дело за хищение денежных средств с банковских карт иностранцев

С июня по август 24-летний фигурант похитил более 24 тысяч рублей и пытался похитить еще более 30-ти.

По сообщению минского УСК, минчанин купил в одном из специализированных интернет-магазинов реквизиты банковских платежных карт. Затем он стал заниматься продажей топлива по выгодной для граждан цене. Пока владельцы карт не подозревали о том, что с их счетов похищаются деньги, фигурант, используя мобильные приложения АЗС, вносил данные карт и приобретал топливо, которое реализовывал.

Задержанный признал вину в полном объеме.