В Борисове судят бывшего председателя Жодинского горисполкома

В суде Борисовского района началось рассмотрение уголовного дела 57-летнего бывшего председателя Жодинского горисполкома, сообщила помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.

Чиновник был задержан в октябре 2018 года «непосредственно после получения очередной взятки». В ходе следствия были обнаружены и изъяты ранее полученные им незаконные вознаграждения, сообщал Следственный комитет.

В августе этого года пресс-служба СК информировала о завершении расследования уголовного дела. Сообщалось, что бывший чиновник обвиняется в совершении «ряда преступлений против интересов службы, в том числе связанных с обеспечением безосновательного перечисления денежных средств в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения».

Экс-глава Жодинского горисполкома также обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. «За незаконные вознаграждения он благоприятно решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве многоквартирных жилых домов в Жодино, обеспечении максимальной их этажности и минимизации обременений по передаче в коммунальную собственность квартир в возводимых домах», — отмечалось в сообщении СК.

Все это время бывший чиновник содержался под стражей. В ходе расследования было проведено более 200 допросов свидетелей.