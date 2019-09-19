Лукашенко: никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти

Александр Лукашенко вновь заявил, что не собирается передавать власть в Беларуси кому-либо из своих детей. Об этом он сказал 19 сентября на совещании по экономике.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства затронул тему кадрового состава вертикали после президентских выборов 2020 года.

«Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных», — цитирует официального лидера пресс-служба президента.

«Или как пописывают в интернете: “Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...”. Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры» его не слышат, то «лучше собирайте портфели и уходите сразу».