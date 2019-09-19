Фотофакт. «Пежо» врезался в столб на улице Харьковской в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 122

ДТП произошло днем 19 сентября.

Источник: minsknews.by

По сообщению агентства «Минск-Новости», передний бампер и капот машины сильно повреждены. На месте происшествия работает экипаж ГАИ.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Пежо Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск