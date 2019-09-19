Фотофакт. «Пежо» врезался в столб на улице Харьковской в Минске 19.09.2019 / 12:53 / Происшествия Просмотров: 122 A- A+ ДТП произошло днем 19 сентября. Источник: minsknews.by По сообщению агентства «Минск-Новости», передний бампер и капот машины сильно повреждены. На месте происшествия работает экипаж ГАИ. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ДТП Пежо Город: Минск Другие материалы на эту тему: По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось? В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск