Ребенок отравился угарным газом в Гомеле

Утром 19 сентября в гомельскую больницу привезли 11-летнего пострадавшего с диагнозом «отравление угарным газом».

По информации МЧС, семья мальчика ночевала в доме на ул. Ильича. Накануне отец топил печь. Ночью его 11-летний сын проснулся, почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Мужчина вывел жену и ребенка на чистый воздух и вызвал скорую.

Предполагаемая причина отравления — преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.