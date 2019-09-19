«БПС-Сбербанк» начал кредитовать бизнес за два часа

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Белорусским предпринимателям предложили взять кредит на развитие бизнеса всего за два часа. «БПС-Сбербанк» сократил время принятия решения до рекордного минимума. В сверхбыстром режиме можно получить кредит на сумму до 180 тысяч долларов. Предложение доступно для бизнеса с ежегодной выручкой до 2 млн долларов.

В ускоренном формате доступен кредит на сумму до 180 тысяч долларов, который выдается под поручительство собственника бизнеса. Заемными средствами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица из числа малого бизнеса, причем как действующие, так и новые клиенты банка.

Проект реализован благодаря банковским инновациям. В частности, специалисты банка автоматизировали три процесса: верификацию участников, принятие решения по сделке и формирование кредитной документации.

Кроме того, в «БПС-Сбербанке» создали единое рабочее место для всех заинтересованных служб и внедрили новую скоринговую модель на основе Big Data. Это позволило радикально сократить сроки и существенно увеличить процент положительных решений по кредитным заявкам.

«Новый алгоритм кредитования значительно сокращает и упрощает процесс одобрения заявок. Это особенно важно для современного бизнеса, который сам живет на высоких скоростях и ожидает этого от других. Теперь достаточно двух часов, чтобы банк рассмотрел заявку и предоставил кредит. Все работает максимально быстро и просто», — отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Дмитрий Войтушко.
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Тэги: БПС-Сбербанк кредитование бизнеса Персона: Дмитрий Войтушко

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