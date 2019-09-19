Минчанке отказали прокатить на байке — она бросила в мотоцикл бутылку шампанского

Три года лишения свободы грозит 38-летней минчанке, которую подозревают в хулиганстве.

«Хонда GL 1800» / Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в милиции, женщина, будучи подшофе, на стоянке у магазина увидела байкера и начала просить, чтобы ее прокатили. Мужчина ответил отказом, после чего подозреваемая бросила в мотоцикл бутылку шампанского.

В результате «Хонда GL 1800» получила технические повреждения (ущерб оценен в 700 рублей).

Свое поведение минчанка объяснила тем, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время материалы дела переданы милицией в Следственный комитет. Женщину могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 339 УК («Хулиганство»).