В Беларуси создается система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ

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Республиканская система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг создается постановлением Совмина от 18 сентября № 628, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Фото: pixabay.com

В систему мониторинга включены Республиканский информационный центр ЖКХ (отслеживает прием и исполнение претензий граждан на качество ЖКУ); cтоличный и областные контакт-центры; единые диспетчерские службы районного уровня, а также организации и ИП, оказывающие ЖКУ на договорной основе.

Техническим оператором системы учета претензий станет Центр информационных технологий Мингорисполкома.

Министерству финансов поручено выделить финансовые средства на реализацию положений постановления, требующих бюджетного финансирования.

 
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Тэги: ЖКУ

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