В Беларуси создается система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ
Республиканская система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг создается постановлением Совмина от 18 сентября № 628, сообщает
В систему мониторинга включены Республиканский информационный центр ЖКХ (отслеживает прием и исполнение претензий граждан на качество ЖКУ); cтоличный и областные контакт-центры; единые диспетчерские службы районного уровня, а также организации и ИП, оказывающие ЖКУ на договорной основе.
Техническим оператором системы учета претензий станет Центр информационных технологий Мингорисполкома.
Министерству финансов поручено выделить финансовые средства на реализацию положений постановления, требующих бюджетного финансирования.