Посольство Беларуси в РФ официально признало, что «вместе с россиянами создают одну страну»

Минчанин Анатолий Новиков на своей странице в социальной сети опубликовал ответ посольства Беларуси в РФ на свое обращение.

Поводом для написания письма в МИД Беларуси (внешнеполитическое ведомство перенаправило письмо в посольство) послужила вышедшая в эфире российского телеканала реклама нового сезона шоу «Танцы».

Ведущая Ляйсан Утяшева сказала за кадром: «Шестой сезон и новая глава в истории самого масштабного танцевального проекта страны. От Владивостока до Минска, от Краснодара до Питера — в поисках лучших танцовщиков мы объехали всю страну».

В ответе дипмиссии сказано, что по Договору о создании Союзного государства Беларуси и России «мы вместе с россиянами создаем одну страну — Союзное государство, поэтому с этой точки зрения фразу «Самый масштабный танцевальный проект страны. От Владивостока до Минска» нельзя считать некорректной».

Кроме этого, белорусские дипломаты считают, что авторы проекта имели в виду именно географию ее участников, среди которых есть и белорусы.