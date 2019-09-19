Посольство Беларуси в РФ официально признало, что «вместе с россиянами создают одну страну»

/ Общество
Просмотров: 2215

Минчанин Анатолий Новиков на своей странице в социальной сети опубликовал ответ посольства Беларуси в РФ на свое обращение.

Поводом для написания письма в МИД Беларуси (внешнеполитическое ведомство перенаправило письмо в посольство) послужила вышедшая в эфире российского телеканала реклама нового сезона шоу «Танцы».

Ведущая Ляйсан Утяшева сказала за кадром: «Шестой сезон и новая глава в истории самого масштабного танцевального проекта страны. От Владивостока до Минска, от Краснодара до Питера — в поисках лучших танцовщиков мы объехали всю страну».

В ответе дипмиссии сказано, что по Договору о создании Союзного государства Беларуси и России «мы вместе с россиянами создаем одну страну — Союзное государство, поэтому с этой точки зрения фразу «Самый масштабный танцевальный проект страны. От Владивостока до Минска» нельзя считать некорректной».

Кроме этого, белорусские дипломаты считают, что авторы проекта имели в виду именно географию ее участников, среди которых есть и белорусы.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Анатолий Новиков

Другие материалы на эту тему:

Правительство Беларуси отказывается показывать документы по интеграции с Россией

Правительство Беларуси отказывается показывать документы по интеграции с Россией

Неравный брак. Смогут ли Беларусь и Россия подружить налоги?

Неравный брак. Смогут ли Беларусь и Россия подружить налоги?

Впишется ли Америка за Беларусь, если Кремль начнет плющить?

Впишется ли Америка за Беларусь, если Кремль начнет плющить?

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Согласны ли депутаты на рейдерский захват страны?

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Согласны ли депутаты на рейдерский захват страны?