В Беларуси будут ускоренно развивать отдельные города и районы

Совмин определил целевые параметры ускоренного социально-экономического развития отдельных городов и районов с численностью населения 80 000 человек и более на 2019—2020 годы. Решение закреплено постановлением от 18 сентября № 627, сообщается на сайте правительства.

За счет ускоренного социально-экономического развития в регионах планируется сократить разрыв в уровне и качестве жизни белорусов, а также обеспечить равномерное развитие территорий. Реализация проекта намечена в Барановичах, Пинске, Новополоцке, Бобруйске, а также в Полоцком, Мозырском, Лидском, Борисовском, Молодечненском и Солигорском районах.

В частности, в Барановичах уровень средней зарплаты в 2019 году должен быть не ниже 100% по Брестской области, в 2020-м — 106,2%, Пинске — 95,1 и 95,7% соответственно, Новополоцке — 132,8 и 133,5% по Витебской области, в Полоцком районе — 106,9 и 110% соответственно, Мозырском районе — 111 и 111,4% по Гомельской области, Лидском районе — 94,1 и 94,5% по Гродненской области, в Борисовском районе — 85,8 и 89,7% по Минской области, Молодечненском районе — 83,7% и 89,7% соответственно, Солигорском — 146,1 и 142,8% соответственно, в Бобруйске — 104 и 105,7% по Могилевской области.

Установлены также и целевые параметры по выручке от реализации продукции, товаров и услуг в расчете на среднесписочного работника к уровню по соответствующим областям, рост собственных доходов местного бюджета, рост инвестиций в основной капитал, рост численности занятого в экономике населения.

Министерство экономики будет ежеквартально информировать правительство о результатах работы.